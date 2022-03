Ana Claudia Talancón reaparece y arremete contra AMLO: "No somos sus adversarios"

Ciudad de México.- Recientemente, la actriz de cine y televisión, Ana Claudia Talancón regresó a los reflectores para mandarle un 'recadito' al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente causó polémica en la farándula por el cambio de ruta en el Tren Maya.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La tarde del pasado martes, 22 de marzo, Dia Mundial del Agua, varios artistas se manifestaron en redes sociales para mandarle un mensaje al mandatario con la finalidad de que frenara o modificara la construcción del Tren Maya, el cual recientemente cambió su ruta en el tramo 5 que va de Tulum a Cancún, lo que podría causar un riesgo en el ecosistema.

Al día siguiente de la publicación del video en el que aparecen Aislinn y Eugenio Derbez, así como Bárbara Morí y otras celebridades, la actriz de Soy tu fan y Como caído del cielo, Ana Claudia Talancón se manifestó en redes sociales con una publicación en la que le enviaba un mensaje a AMLO:

Presidente: No estamos contratados, estamos preocupados. No somos sus adversarios, queremos que se cumplan regulaciones de especialistas ambientales, no están sembrando los árboles, vengan con nosotros, que no lo engañen. Necesitamos proteger la selva y el agua