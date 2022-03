Daniella Álvarez, novia de Daniel Arenas, queda en silla de ruedas tras inesperado accidente

Ciudad de México.- El pasado miércoles, 23 de marzo, la exMiss Colombia, Daniella Álvarez, reveló que, debido a un pequeño e inesperado accidente, tendrá que permanecer en silla de ruedas durante un tiempo. Así fue como lo contó todo.

Según información de la novia del galán de S. O. S. Me estoy enamorando, todo sucedió por haber caminado mucho, durante sus vacaciones, hecho que le provocó una llaga en la punta de su pie, herida que no notó inmediatamente, esto debido a la falta de sensibilidad que tiene en dicha zona de su cuerpo, por lo que tendrá que reposar hasta que crezca piel nueva, cosa que podría demorar un poco más de lo esperado.

Estos detalles fueron presentados por la misma Daniella, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó algunas fotografías con su novio, el actor de Médicos, línea de vida, Mi marido tiene familia, Despertar contigo, La gata y Teresa, donde resalta el gran apoyo que Daniel Arenas le ha brindado en estos momentos tan complicados.

Cómo les conté me hice una herida en mi único pie por caminar mucho. Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento). Por estos días andaré en silla de ruedas, sin caminar. Y bueno, de esto saco varios aprendizajes", detalló la celebridad colombiana