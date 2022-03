En medio de batalla legal, Vanessa Bauche sufre la terrible pérdida de un familiar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La semana pasada, el actor Pascacio López fue llevado ante las autoridades de Jalisco luego de ser acusado de abuso por una de sus exparejas y también por dos de sus excompañeras de trabajo, siendo una de ellas, la actriz Vanessa Bauche.

Esa última hablaría de su caso, sin embargo, no se presentó al programa Chisme No Like donde daría sus primeras palabras tras la captura del polémico famoso, que también fue denunciado por la actriz Sarah Nichols.

Durante el show de YouTube, Javier Ceriani y Elisa Beristain aclararon que Vanessa se ausentó debido a asuntos personas relacionados con el estado de salud de su hermano, quien se encontraba delicado por Covid-19.

Por su parte, Vanessa emitió un comunicado en donde agradeció el interés de los medios, sin embargo no haría ninguna declaración de propia voz, sino a través de sus abogados, debido a su situación familiar.

Por desgracia, Javier Ceriani confirmó horas más tardes la triste noticia del fallecimiento de Tito, hermano de Vanessa tras complicaciones con la enfermedad.

Lamentablemente las complicaciones por el Covid-19 no fueron buenas, Vanessa luchó lo más que pudo para poder salvar a su hermano, pero con mucha tristeza tenemos que comunicar que ya oficialmente el hermano de Vanessa Bauche falleció", dijo el conductor.

Asimismo, a manera de homenaje, el conductor contó un poco sobre Tito: "si bien no era de una gran popularidad, era un artista, era un compositor, cantante, Tito es hijo obviamente de su padre Héctor que le decían el padre del soul latino y por supuesto su madre Claudia Chavira".

Por el momento Vanessa Bauche no ha hecho declaraciones al respecto a través de sus redes sociales.

