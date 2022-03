Famosa de TV Azteca se convulsiona durante un vuelo a México; habría sido por estrés

Ciudad de México.- El pasado martes, 22 de marzo, una querida actriz y conductora de TV Azteca perdió el conocimiento en pleno vuelo a México, según narró su esposo, la celebridad también presentó un ataque de convulsiones, hecho que causó gran conmoción entre la tripulación.

Se trata de Fran Meric, conocida por sus trabajos en Así en el barrio como en el cielo, Secretos de familia, Los Rey, A corazón abierto y Pobre rico pobre, quien se encontraba viajando junto con su esposo, el exintegrante de La Academia, Raúl Sandoval y su hijo.

Según palabras de Sandoval, la familia se encontraba de regreso en un vuelo que iba de Chicago hacía México, cuando de pronto la joven se desmayó y comenzó a convulsionarse, por lo que las sobrecargos se aproximaron para brindarle oxígeno y apoyo.

Raúl aclaró que hasta el momento ignoran cuál fue el detonante de este ataque, puesto al principio del vuelo todo transcurría bien, pero suponen que podría ser por estrés.

Fran tuvo un episodio difícil, tuvo un desmayo, una convulsión, no sabemos exactamente todavía qué es, supuestamente es como una cosa que se presenta, que desata el estrés, no se nota porque no es escandaloso. Yo lo noté inmediatamente por el peso de su cuerpo y la manera en que se acostó, me desperté y la empecé a ayudar

Pese a la seriedad del asuntó, Sandoval reveló que hubo algunos pasajeros que comenzaron a criticar a Fran, hecho que le causó molestia porque su hijo tuvo que escuchar los comentarios despectivos hacía su madre.

¡Qué calidad de corazón! ¡Qué calidad humana que no tengan empatía! No tiene por qué tenerla ni saber lo que pasó para respetar, sino tienes algo bueno qué decir sobre algo que está sucediendo mejor no digas nada (...) A mí me vale gorro, pero me lastimó que mi hijo sintiera la impotencia de ver que le dijeran eso a su mami