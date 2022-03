"Gané más de lo que perdí": Juan Pablo Medina habla tras amputación de pierna y muestra su prótesis

Ciudad de México.- Este jueves 24 de marzo el reconocido actor Juan Pablo Medina habló por primera vez sobre la amputación que sufrió en una de sus piernas luego de haber estado delicado de salud y al borde de la muerte.

Como se recordará, a mediados de 2021 se informó que el estrella de proyectos como La Casa de las Flores había sido llevado de emergencia a un hospital pues mientras estaba en unas grabaciones, se comenzó a sentir mal. Semanas más tarde de comenzó a especular que había perdido una pierna.

Conforme pasaron los meses, 'Chespi' poco a poco fue retomando sus actividades y se le vio de regreso en la convivencia con otros colegas del medio, como cuando hace un par de semanas acompañó a la actriz Marimar Vega en el gran día de su boda.

Sin embargo, Medina no había hecho ni una sola declaración pública ni tampoco había mostrado su prótesis ante las cámaras, hasta que este jueves protagonizó la portada de la revista GQ México.

Por primera vez, el también actor de Televisa y TV Azteca narró a detalle en una entrevista grabado todo lo que ocurrió la tarde del 15 de julio del 2021, el día en que cambió su vida por completo.

En un inicio, el equipo médico pensó que se trataba de una intoxicación. De ahí pasaron tres o cuatro días de los que no recuerdo casi nada... de repente despierto y estoy en una cama de sanatorio, volteo y me veo rodeado de cables y máquinas", confesó.

El diagnóstico que le dieron los doctores fue que sufrió un infarto silencioso y este le provocó un coágulo en el corazón, el cual arrojó más coágulos en las piernas e intestinos y finalmente acabó perdiendo una de sus extremidades inferiores.

Me hicieron una tomografía con contraste y vieron que tenía coágulos en el intestino y en las piernas. Por fin encontraron el diagnóstico definitivo: había sufrido un infarto silencioso. Tenía un coágulo en el corazón y éste aventó coágulos por todas las arterias. Esa fue la valoración. Yo tenía mucho dolor y para poderme operar el intestino y las piernas me tuvieron que dormir. Cuando desperté, me vi todo hinchado, mis manos parecían enormes bolas... Todo fue muy traumático", explicó.