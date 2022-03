¡No se queda callado! Enrique Guzmán reacciona a polémicos audios de la esposa de su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que circularan en redes sociales unos audios en los que la esposa de Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna, habla mal sobre su marido y su familia, es ahora su suegro, don Enrique Guzmán, quien habló respecto a esta polémica.

Debido a que el intérprete de La plaga ha estado al pendiente de la salud de su esposa, quien se encuentra hospitalizada, confesó en entrevista para el programa Ventaneando que no ha sabido mucho de la controversia que enfrenta su hijo, aunque no dudó en recalcar que su nuera hizo mal.

Ante las preguntas de cómo veía la relación de Mayela con Luis Enrique, el cantante señaló: "Creo que bien hasta cierto punto, pero vi una nota algo extraña de su señora que habla más de lo que no debe".

Sin embargo, no quiso ahondar más en detalles y agregó: "No tengo idea de qué va, porque bajé a atenderte en el momento que empezaba el programa".

Por otra parte, don Enrique agradeció la respuesta inmediata que tuvo tras solicitar donadores de sangre para su esposa. "Mi mujer está hoy ya con la segunda bolsa de transfusión gracias a la actividad que generé por las redes sociales pidiendo, porque es un tipo de sangre O Negativo, difícil de conseguir, pero ya está… el viernes me la llevo".

Y explicó el problema de salud que llevó a su mujer al hospital. "El problema es su EPOC… el intercambio de oxígeno, hay un momento en que si no es suficiente oxígeno en su sistema, entonces ya no hay ese intercambio de oxígeno tan importante en los pulmones, se le hicieron estudios, no tiene trombos en ningún lado afortunadamente, al transferirle sangre nueva, y pues ya está mucho mejor […] La semana que viene cumplimos 43 años de casados… me la voy a llevar a comer por ahí".

Fuente: Agencia México