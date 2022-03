"Pido justicia": Actriz de Televisa narra el infierno que vivió con famoso exconductor de 'Hoy'

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Aurea Zapata dio una nueva entrevista para defenderse de los ataques y expresar su postura luego de que saliera a la luz que había puesto una denuncia contra su exesposo, el conductor Patricio Cabezut, por violencia familiar.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se sabe, el también actor formó parte del matutino de Las Estrellas durante casi 4 años (entre 2003 y 2007) hasta que fue despedido por la productora Carmen Armendáriz sin previo aviso.

Hace unas semanas Cabezut, quien también es comentarista deportivo, fue vinculado a proceso tras ser denunciado por su exesposa y debido a ello también tiene una orden para no ver a sus hijas.

En una reciente entrevista que concedió a TVNotas, Aurea por fin se pudo defender de todas las declaraciones que ha hecho su expareja y esto comentó:

Por las declaraciones de mi ex, me han puesto como la mala en todos lados, pero la verdad es otra... Pese a lo que ha dicho, ahora mismo yo no tengo el poder para decidir si ve o no ve a mis hijas, son las autoridades las que decidirán cuándo y cuánto tiempo puede verlas".