"Puro ching...": Lyn May estalla por comparaciones con Laura León y le manda recadito desde 'VLA'

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa vedette Lyn May está dando de qué hablar debido a que hace unas horas reaccionó a los comentarios que ha recibido últimamente sobre su supuesto parecido con Laura León.

La exactriz de Televisa y bailarina fue abordada por un reportero del programa Venga la Alegría durante su arribo a un evento público y de inmediato dejó claro que sí le molesta que la comparen con la intérprete originaria de Tabasco.

La vedette mexicana comentó que no le ofende que la comparen con 'La Tesorito' solo porque ahora lleva el cabello rubio pues la admira y quiere, pero lo que no le gusta es que lo hacen con intención de dañarla.

No me molesta pero veo la intención de la persona, la manera de ching... eso es lo que me molesta, mejor que me lo digan de frente 'me caes gorda' ¿no? con unos huevot...", expresó.