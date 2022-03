¿Se arrepentirán? Actores rechazaron papeles de cintas que ganaron un Oscar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los premios más importantes en la industria cinematográfica es el Oscar, el cual no solo da prestigio a quienes se encargan de echar a andar estos filmes, sino que además contribuyen a que la carrera de los actores o actrices que se seleccionan en los papeles despegue y por ende, surgen más contratos que les ayudarán a consagrarse, al tiempo de seguir añadiendo ceros a sus fortunas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Sin embargo, muchas veces son los mismos histriones los que, tras analizar los libretos, descubren que no hay un click especial en la trama y terminan por dejarlos pasar; no obstante, esta decisión no solo los ha llevado a no ver sus nombres en los créditos, sino que además se pierden la posibilidad de ganar un Oscar, ya sea en solitario o como parte de la categoría de Mejor Película. ¿Quiénes han dicho 'paso'? Te contamos.

Harrison Ford es uno de los actores que se ha ganado el respeto de la industria por su desempeño ante las cámaras; sin embargo, también ha tomado la decisión de decirle no a protagonizar Syriana, cinta que le valió a George Clooney la estatuilla por Mejor Actor de Reparto.

Algo similar le pasó a la exesposa de Chris Martin, la actriz Gwyneth Paltrow quien estaba considerada para ser parte del elenco de la cinta La Chica Danesa en el papel de ‘Gerda’, esposa de ‘Einar Wegener’ interpretado por Eddie Redmayne, pero la actriz de último momento ‘se bajó’ del proyecto y dejó la vacante para Alicia Vikander quien se llevó la estatuilla dorada por ser la Mejor Actriz de Reparto.

Otra de las que quizá se arrepintió de dejar pasar un papel es Anne Hathaway quien pudo ser la protagonista de la cinta El Lado luminoso de la vida pero por tener una agenda bastante apretada, declinó la invitación y en su lugar quedó Jennifer Lawrence quien subió al escenario del Teatro Dolby en Los Ángeles a recibir su premio.

Julia Roberts es una de las actrices que se ha valido de renombre en Hollywood pero no pudo ganar el Oscar por haber declinado a participar en Shakespeare Apasionado, cinta que en 1998 se llevó el premio por ser la Mejor Película de entonces.

Finalmente, El Pianista es una cinta que conmovió al mundo entero por mostrar una de las partes más crudas de los ataques hechos por Alemania a la comunidad judía, situación por la cual Adrien Brody se llevó el premio al Mejor Actor aunque esta hubiera sido de Joseph Fiennes si no hubiera rechazado el papel.

Fuente: Grupo Imagen, Twitter