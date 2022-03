Tras 14 años en Televisa y retiro de las novelas, actriz 'firma' con TV Azteca y se une a Chapoy

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien triunfó como actriz infantil y juvenil en Televisa durante años y acabó vetada, reaparece en Ventaneando para hacer una fuerte confesión luego de que se dijera que firmó contrato con TV Azteca.

Se trata de Danna Paola, quien debutó en 1999 en la televisora. Participó en programas como Plaza Sésamo, Programa Hoy y La familia P. Luche y telenovelas como Rayito de Luz, María Belén, ¡Vivan los Niños!, De pocas, pocas pulgas y Amy, la niña de la mochila azul.

En 2009 Danna protagonizó Atrévete a soñar, la cual fue todo un éxito en audiencia y la llevó a la fama, sin embargo, ahí empezó un romance con quien años más tarde acabaría preso por golpear a una pareja.

Cabe recordar que Danna fue vetada de Televisa al decidir cambiarse a las filas de Telemundo. En 2019 se unió a TV Azteca para ser juez en La Academia y en 2020 desató indignación la confirmación de que seguía vetada de la televisora, pues eliminaron del aire su participación en los Premios Juventud.

Aunque volvió el año pasado a la televisora y estuvo en el foro del programa Hoy, por lo que ya no está vetada.

Tras rumorarse que volvió a firmar con el Ajusco para estar en la nueva generación de La Academia este año, Danna dio una entrevista exclusiva a Ventaneando y rompió el silencio sobre lo que vivió con Eleazar Gómez, quien estuvo en la cárcel por golpear a su exnovia Tefi Valenzuela.

Aunque la cantante había querido permanecer al margen, luego de que se rumorara que a ella también la violentó, Danna aseguró que dejó en el pasado todo lo que vivió con el actor.

A su llegada a Los Ángeles, California, lugar al que viajó junto a Alex Hoyer, quien se especula es su pareja sentimental, y como nunca antes, reveló por qué decidió alejarse de Eleazar al programa de Pati Chapoy.

Conjuntamente, Danna manifestó que gracias a este tipo de experiencias ha podido escribir algunos de sus temas.

Asimismo, la intérprete de Oye Pablo recalcó que en este momento se encuentra mejor que nunca y por tal motivo Eleazar ya es cosa de su pasado.

Estoy rodeada de gente maravillosa, de seres humanos que me apoyan, de hombres maravillosos también, creo que eso es algo que he aprendido a lo largo de la vida, eso es maravilloso, y nada, o sea, yo creo que no me gusta como recordar cosas que no van conmigo ahora, estoy super feliz y agradecida con Dios y con la vida", comentó.