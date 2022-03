Tras cirugías y veto de Chapoy, polémica conductora renuncia a Televisa y vuelve ¿a TV Azteca?

Ciudad de México.- La polémica conductora peruana Laura Bozzo confirmó que se quedó sin contrato en Televisa luego de varios años trabajando con ellos y habló sobre su supuesto regreso a TV Azteca tras haber declarado que Pati Chapoy la trató mal cuando estaba en la empresa.

Como se recordará, la abogada se unió a la empresa del Ajusco en el 2009 e hizo su debut en México, sin embargo, dijo que siempre tuvo de enemiga a la titular de Ventaneando, quien presuntamente hasta la habría mandado vetar.

Laura asegura que Pati no la quería en la empresa debido a que ella trajo grandes niveles de audiencia a la televisora de Ricardo Salinas Pliego y que se habría sentido 'amenazada' por su éxito.

Tras meterse en líos con Chapoy, la presentadora por fin llegó a las filas Televisa para hacer diversos proyectos. El último fue Laura sin censura por Unicable el cual llegó a su fin mientras ella se encontraba prófuga de la justicia luego de que se revelara que tenía orden de aprehensión por una millonaria deuda al SAT.

Hace algunas horas, la prensa captó a Bozzo en su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México y aquí por fin rompió el silencio luego de toda esta controversia y en primer lugar resaltó que en este momento se encuentra "más viva que nunca".

De igual manera, la mujer de 69 años confesó que su regreso a la televisión será con Telemundo y otra empresa de la cual no quiso hablar, pero destacó que no es ni TV Azteca ni San Ángel.

Bozzo explicó que su contrato con Televisa acabó y llegó a un acuerdo para dejar la televisora en los mejores términos:

Se acabó, ya no hay más programas. Y ahora quería reinventarme y me estoy reinventando, lo nuevo es lo que la gente quiere... La única que puedo mencionar es Telemundo, mi casa de toda la vida, el lugar donde me inicié profesionalmente, tengo un proyecto ya firmado con ellos y estoy muy feliz porque les debo todo".