Tras revelar datos de Inés Gómez Mont, exsuegra de la conductora revela que teme por su vida

Ciudad de México.- La exsuegra de Inés Gómez Mont, Tita Bravo confesó su miedo a ser asesinada luego de conceder entrevistas y revelar la supuesta ubicación de la exconductora de Televisa y su marido, tras darse a la fuga el pasado mes de septiembre.

Desde que se dieron a conocer los problemas legales que Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga enfrentan, Bravo no ha parado de señalar a la presentadora de no dejarla ver a sus nietos, además de reforzar las acusaciones que enfrenta por enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.

Sin embargo, durante su más reciente encuentro con la prensa, Bravo explicó que, de momento, tratará de limitarse en los comentarios relacionados con la madre de sus nietos, porque siente pánico de que haya represalias en su contra.

No, no sabemos, ahora menos (…) lo que sí te voy a decir es que no está en mis manos, esto es algo político, ya es algo en que yo no puedo meterme porque ya son cabezas más arriba y ahí sí no me vayan a desaparecer", dijo Tita preocupada.