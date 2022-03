Tras volverse mujer y perder exclusividad en Televisa, galán 'hunde' a TV Azteca y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien acaba de dar una exclusiva a Ventaneando de TV Azteca, vuelve a las telenovelas de Televisa luego de 7 años de ausencia y llega al foro del programa Hoy, hundiendo el rating de la competencia.

Se trata de Eduardo Yáñez, quien ha sido uno de los galanes de telenovelas más importantes de México pues tiene 40 años de trayectoria que lo respaldan, sin embargo, no siempre vivió las mieles del éxito, pues también cayó en las garras de los excesos.

En entrevista exclusiva con Ventaneando, programa cuya titular es Pati Chapoy, reveló cómo fue el momento en el que decidió cambiar su vida al tocar fondo.

Sí toqué fondo fuertísimo. Acabé tomando loción para afeitar con agua. Me vi en el espejo y me vi lleno de venas hinchadas, yo hinchado, mi cuerpo... no podía ir al baño por dentro mis órganos irritadísimos de tanto beber y ese fue el momento del cambio, que yo estaba seguro que eso no quería para mí".