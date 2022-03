Adiós 'Hoy': Tras 12 años en Televisa y sin exclusividad, protagonista se retira de las novelas

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien lleva 3 años alejada de los foros de Televisa, revela por qué no ha regresado a la pantalla chica a hacer algún melodrama.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Zuria Vega, quien protagonizó telenovelas como Mar de amor, Un refugio para el amor, Qué pobres tan ricos, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia, esta última acabó en 2019.

Desde entonces, y ya sin contrato de exclusividad, no ha vuelto a los melodramas en la televisora de San Ángel pues se ha dedicado al cine y a hacer series, participando en 2021 en La venganza de las Juanas, disponible en Netflix.

En entrevista, la actriz contó por qué abandonó la pantalla chica luego de varias especulaciones sobre su retiro.

La verdad es que no he tenido ni tiempo, el año pasado me fui a vivir a Chile a filmar una serie, regresé y ahora estoy concentrada en Network, empiezo el rodaje de una película el próximo mes, entonces siempre digo que las cosas se acomoden y cuando llegue la historia adecuada regresaré a la televisión, que yo amo y respeto, siempre lo digo, pero por ahora no, no ha llegado ni el proyecto ni el tiempo".