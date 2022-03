Cambios en 'Hoy': Tras volver a TV Azteca, Andrea Escalona confirma proyecto fuera de Televisa

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Andrea Escalona, confirma que tiene un proyecto fuera de los foros de Televisa luego de haber sido vista en TV Azteca y desatar especulaciones de un posible despido.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, tanto Escalona como su tía Andrea Rodríguez y su madre Magda Rodríguez formaban parte de las filas de TV Azteca, sin embargo, en 2018 fueron contratadas por Televisa y se integraron al programa Hoy.

Al fallecer Magda en 2020, Andrea Rodríguez quedó a cargo del matutino, sin embargo, empezaron rumores de que vendrían cambios en el programa y que ambas terminarían saliendo, sobre todo después de estar en el Ajusco.

Aunque Andrea aclaró que por ahora continúan con Televisa y solo acudieron a Azteca, donde estuvo trabajando 12 años, a recoger un dinero, ahora la conductora confirma cambios en el matutino y revela el proyecto que tiene fuera de la televisora.

En entrevista con el reportero Edén Dorantes a las afueras de Televisa, Escalona dijo que iba rumbo al aeropuerto y al ser cuestionada sobre si iba de vacaciones, dijo que no, sino por trabajo, dejando entrever que probablemente no esté al aire este lunes.

Y agregó que estarán trabajando con Oaxaca para mostrar la belleza del estado y sus playas: "Lo de la playa, todo, Oaxaca, vamos a tener colaboraciones con el estado. Me toca Huatulco, en dos semanas otra vez Oaxaca".

Aunque contó que solamente tiene planeado ir a Oaxaca por ahora, contó que ojalá puedan mostrar más estados para promover la riqueza cultural de todo México.

Escalona mencionó que actualmente toma vitaminas luego de la depresión en la que cayó tras la muerte de su madre, la cual la hizo perder el cabello por el duelo.

También fue cuestionada sobre cómo van los avances para la nueva temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy y Escalona confirmó varios cambios y sorpresas.

Andrea está trabajando súper bien. Les tiene muchísimas sorpresas. No ha parado junto con la empresa de sol a sol. Hay grandes estrellas, no puedo decir nada... pregúntale a Andrea porque me mata pero no sabes los nombres que van a haber".