Cayó en crisis y subió 20 kilos: Tras renunciar a TV Azteca, exacadémica acaba al borde del divorcio

Ciudad de México.- Una famosa exalumna de La Academia, quien renunció a su carrera en TV Azteca y se fue a radicar fuera de México, se sinceró y en una reciente entrevista detalló que vive una severa crisis económica y que además está al borde del divorcio.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la cantante Wendolee Ayala, quien saltó a la fama tras formar parte de la Primera Generación del mencionado reality artístico junto a personalidades como Yahir, Toñita, Raúl Sandoval y Miriam Montemayor.

El pasado 2021 fue un año difícil para la intérprete originaria de Torreón, Coahuila, pues su segunda hija Hannah tuvo problemas desde el momento que nació. La niña permaneció hospitalizada por varias semanas y esto la hizo desarrollar el síndrome de cabeza plana.

En mayo del año pasado Wendolee confesó que ella y su esposo, Todd Hill, tenían una enorme deuda en el hospital donde estuvo internada la niña y estimó que al menos debía dos millones de dólares (40 millones de pesos) pero dijo que los podría pagar a través de un seguro.

No obstante, ahora la situación es completamente distinta y en una entrevista exclusiva con TVNotas, la exacadémica explicó que tiene serios problemas financieros, subió drásticamente de peso y además sufre una crisis matrimonial.

Wendolee comentó que desde que su hija nació no ha tenido muchas oportunidades de trabajo y esto provoca que haya menos entrada de ingresos a su hogar.

Sobre los problemas con su esposo, Ayala prefirió no entrar en detalles por el bienestar de sus pequeños y solamente se limitó a comentar que tratan de "rescatar la relación con terapia".

Pero eso no es todo, la coahuilense también explicó que subió más de 20 kilos luego de dar a luz y por ello ya no se siente cómoda con su cuerpo.

Siempre he defendido mi cuerpo de gordibuena, pero ¿qué pasa cuando ya no estás contenta? Yo siempre me había mantenido entre los 70 y 80 kilos, pero ahora estoy en 100 kilos , ya rebasé mis límites y esto no me hace sentir bien, dije: 'Esto ya es preocupante, tengo que hacer algo'", declaró.

Y tras fracasar con algunas dietas, la intérprete reveló que se someterá a un procedimiento médico para bajar esos kilos de más.

Un bariatra me platicó del globo gástrico: por medio de una endoscopia, te colocan un globo con 400 gramos de agua salina en el estómago para sentirte llena, por ende, comes menos. Hay que tener control, dieta y ejercicio porque hay casos donde pierden solo 5 kilos y es eso lo que me haré, no me cortarán nada, no me retirarán nada, no es cirugía que implique quirófano y no voy a perder 50 kilos, eso no me interesa. Solo quiero regresar a la zona donde mi cuerpo está sano y donde yo me siento bien", finalizó.