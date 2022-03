Ganadora del Oscar revela que no le gustó vivir en México; tacharía al país de racista

Ciudad de México.-Corría el año 2014, cuando una actriz, nacida en México, ganó el Oscar; sin embargo, y lejos de lo que se esperaba, parecía que a esta celebridad le desagradaba que la relacionaran con el país.

Se trata de Lupita Nyong'o, celebridad que ganó el premio de La Academia a la categoría de 'Mejor actriz de reparto', por su participación en la película, 12 años de esclavitud, misma que habría sido felicitada en oleada de tuits, provenientes de México, en los que se hacía constante mención a que ella nació en la CDMX, hecho que le causó desagrado.

Tiempo después, la actriz reveló la verdadera razón de su molestia hacía ser relacionada con el país; resulta ser que durante su estancia en la República Mexicana habría sido víctima de racismo.

Según palabras de la actriz de Black Panther, ella vivió en Taxco, Guerrero, durante su adolescencia, época en la que la gente la habría tomado como una atracción y no como una persona.

La gente nos detenía y nos tomaban fotos sólo porque éramos de color y era la época en la que estás en esa fase adolescente donde estás intentando encajar y formar tu propio camino, eso me devastó. Si prendes la televisión y no te ves reflejada en sus propios programas te vuelves invisible y era lo que yo veía, nada me reflejaba ni en la TV, ni en las películas, ni en las revistas. Los estándares de belleza occidentales afectan a todo el mundo y estamos en una sociedad donde no valoran la piel oscura", relató la actriz en la revista Elle