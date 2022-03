Harto de rumores, Toni Acosta rompe el silencio y revela cómo inició su relación con Evelyn Beltrán

Miami, Estados Unidos.- Toni Acosta, expareja de Adamari López, fue fuertemente criticado en redes sociales, después de que trascendiera la noticia del inicio de su relación con Evelyn Beltrán, puesto varios seguidores de la actriz de Amigas y Rivales, así como los fans del bailarín consideran que él la abandonó por iniciar su actual noviazgo.

Si bien el padre de Alaia se había mantenido callado con el tema, decidió hablar sobre esto en el programa: Al rojo vivo, donde reveló que su relación con la jueza de Así se Baila y conductora de Hoy Día finalizó cinco meses antes de que él conociera a Beltrán.

Yo vengo a conocer a Evelyn en una clase en agosto, la relación empieza como por septiembre y con Adamari... nuestra relación terminó a finales de abril, entonces pasaron cinco meses de que yo estaba solterito y vino Evelyn a mi vida y con esto dejó como aquí zanjado el tema (...) Ella no se metió en mi relación porque yo ni la conocía a la vez que yo por mi parte en su relación tampoco porque ella ya estaba separada", relató el español

Otra duda que rondó durante la entrevista fue sí Alia ya había convivido con Evelyn Beltrán, a lo que Acosta reveló que aún no era momento y que quería hacer las cosas con tiempo. Si bien, la pequeña, de 7 años, ya es consciente de que su papá tiene una novia, aún no han podido verse frente a frente.

Aunque ella sepa que yo tengo novia, evidentemente no es que (le haya dicho) 'ya tengo novia, aquí está, toma'. No (preferí explicarle con un) 'Papi ya tiene novia'. Vamos a ver cómo podemos enfocar eso para que sea el menor impacto posible para ella y evidentemente no es tiempo de que Alaia la conozca en persona, ya llegará poco a poco todo eso