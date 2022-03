Juan Osorio confiesa que ya se trabaja en la segunda temporada de la bioserie de Vicente Fernández

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El productor de Televisa, Juan Osorio reveló que está trabajando a marchas forzadas con el fin lanzar a la brevedad la segunda temporada de la serie El último rey. El hijo del pueblo.

Durante su más reciente encuentro con la prensa Osorio aseguró que tiene todo el apoyo para seguir con su proyecto a pesar de los problemas legales que surgieron días antes del estreno de la primera temporada.

Ya la estoy grabando, ya, va la segunda temporada”, aseveró el productor con una gran sonrisa.

Y al escuchar las preguntas sobre las demandas que pueda entablar la familia Fernández por la bioserie, Juan manifestó: “No lo sé yo, yo me dedico a grabar la segunda temporada, y a sacarla al aire próximamente, vamos a salir muy pronto”.

Al respecto de su relación con la escritora Olga Wornat, el ex de Niurka Marcos dijo: “Me llevo muy bien con ella, hicimos cosas maravillosas juntos, platicamos, le he enseñado escenas de la segunda temporada y está fascinada”.

Asimismo, Juan Osorio manifestó que hasta este momento no ha podido tener contacto con la familia de don Vicente Fernández.

No, no he tenido contacto con ellos, yo creo a la hora de poner al aire la serie, se dieron cuenta el respeto, con qué cariño, me decían la otra vez que me dio mucha risa, que Cuquita decía ‘nunca nos decíamos mi amor’, pero el público si se imaginaba que se decían amor, o sea es una pareja que duró tantos años que claro que se decían amor y si tuvieron tres hijos claro que había amor ¿o cómo?".

Por último, el padre de Emilio Osorio bromeó con respecto a la forma en que su ex defendió a su hijo por el personaje que interpreta dentro de la trama. “Yo creo que es una manera muy característica de ella, tengo una gran amistad con ella, me encanta, y ahí les mando el mensaje, no me traten mal porque le digo a ‘mami Niu’ que me defienda”.

Fuente: Agencia México