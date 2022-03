Primero la banda y ahora el K-Pop: Snoop Dogg anuncia colaboración con BTS

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El rapero Snoop Dogg confirmó este viernes 25 de marzo que ya trabaja en una colaboración con una de las agrupaciones más famosas del K-pop por lo cual pronto saldrá al mercado este tema que contará con la participación de los miembros de BTS.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el rapero sorprende a la audiencia al mezclar géneros, pues antes de buscar un acercamiento con el K-Pop, ya había sacado al mercado temas en donde participó con la Banda MS al igual que con Lupillo Rivera.

“Es oficial (…), me encanta ese mundo del entretenimiento, es buena música. Hago buena música, ellos hacen buena música y terminamos haciendo esto. De esto se trata siempre, de unir nuestros mundos”, declaró en entrevista el rapero.

Esta colaboración que podría ser polémica no ha sido confirmada por la agencia BigHit la cual se encarga de representar a los intérpretes de Butter y quien además hace oficiales los asuntos relacionados con la agrupación desde asuntos que tienen que ver con la música hasta cuestiones personales como su salud.

Hace algún tiempo el rapero quién ‘incendió las redes sociales’ tras participar en el show de medio tiempo del Super Bowl, reveló mediante el podcast denominado Mogul Talk que había recibido solicitudes para hacer una colaboración con un grupo de K-Pop; sin embargo, es hasta este momento que lo confirma y por lo cual los fanáticos tanto de los ídolos de este género como del intérprete de Drop It Like It's Hot ya esperan el tema el cual no ha revelado su nombre o incluso algún adelanto.

“Tengo un grupo llamado BTS que me está esperando para hacer una canción con ellos ahora mismo. Y estoy tratando de averiguar si tengo tiempo”, mencionó el rapero en el pasado.

Fuente: Multimedios, Twitter