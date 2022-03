Se volvió mujer: Tras perder exclusividad, galán de Televisa renuncia a TV Azteca y aparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien se transformó en mujer para un proyecto y se creía que ya había quedado fuera de una telenovela en Televisa, reaparece en el programa Hoy con tremenda noticia.

Se trata de Ernesto Laguardia, quien tras participar en melodramas como Quinceañera, Mi querida Isabel, Amor real y Alborada, sin embargo, perdió su contrato de exclusividad tras 40 años en la empresa.

Como se recordará, en 2017 decidió irse a TV Azteca, donde estuvo en la telenovela Las Malcriadas. Laguardia también estuvo 8 años en el programa Hoy, el cual dejó en 2011 en medio de rumores de que tuvo roces con Galilea Montijo.

Tras transformarse en mujer para la obra de teatro La Homofobia no es cosa de Hombres y dejar en shock con su radical cambio, pues lucía irreconocible, el también conductor reaparece en el matutino Hoy, pues este viernes fue la gran final de Contigo Sí.

Con esta telenovela regresó a Televisa luego de hacer varios proyectos en Telemundo. Los primeros en pronunciarse en las grabaciones del final fueron los protagonistas Alejandra Robles Gil y Brandon Peniche. La actriz por su parte dijo:

Por su parte, Peniche comentó: "Significó muchísimo, soy una persona bien afortunada de haber tenido de compañera a Ale. Hicimos una sinergía bien linda".

Laguardia reapareció en el capítulo final con el personaje del 'Dr. Gerardo Vega', pese a que su personaje murió hace varios capítulos. Al ser cuestionado sobre esto, dijo:

En el melodrama se rompieron tabúes pues triunfó el amor entre una mujer madura, interpretada por Silvia Lomelí como 'Nancy Sánchez Santibáñez' y un hombre menor, Carlos Speitzer como 'Abel Pérez'.

"Estamos muy contentos porque hemos vencido muchos obstáculos y estamos juntos hasta el final", dijo Lomelí, mientras que Speitzer comentó: "Nos tocó ser pareja y ha sido un proyecto maravilloso en el que hemos disfrutado muchísimo".

Además hubo una boda gay pues los personajes de 'Eddie' y 'Oscar' se casaron.

Romper con este tabú me parece hermoso, y he aprendido que el amor es amor y me la he pasado maravilloso haciendo este personaje", dijo el actor Nacho Ortiz.