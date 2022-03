Shock en la música: Tras 20 años juntos, Alejandra Guzmán le 'da las gracias' a su banda

Ciudad de México.- Alejandra Guzmán da de qué hablar de nueva cuenta, y es que se informó que tras 20 años, decidió despedir a la banda con la que trabajó por tanto tiempo.

La noticia tomó fuerza luego de que el equipo de representación de la intérprete de 'Hey Güera' publicara una imagen en la que se ve a la cantante ensayar, colocando el siguiente mensaje:

Hard at work, rehearsing. New band, new music, new crew! This is going to be exciting! (Trabajando duro, ensayando. ¡Nueva banda, nueva música, nuevo equipo! ¡Esto va a ser emocionante!)", se lee al pie de foto de la publicación.