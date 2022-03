Shock en Televisa: Claudia Álvarez responde a las críticas por la forma en que cría a sus mellizos

Ciudad de México.- Hace algunas semanas, Claudia Álvarez, reconocida actriz de Televisa causó conmoción en el medio después de que revelara que sus mellizos habían llegado al mundo. Recientemente, realizó una dinámica entre sus seguidores de contestar algunas dudas sobre sus métodos de crianza, donde fue abiertamente criticada por la manera en la cuida de sus tres hijos.

Ante esta situación, la protagonista de Las Juanas, Simplemente María y Vencer el Desamor reaccionó de manera amable y procuró responder a cada uno de los comentarios de sus seguidores de Instagram. Uno de ellos fue en el que la cuestionaban por contratar a alguien que se encarga de cuidar de los niños, a lo que la estrella contestó:

Otro comentario que cuestionó la forma en la que cuidaba a sus pequeños fue el de una persona que la criticó por perforar las orejas de Clio a una edad tan temprana, en el que resaltaron que no debió haberlo hecho, puesto la menor nunca le pidió llevar aretes en los oídos, a lo que ella, pacientemente, declaró:

Te juro que nunca he escuchado a una amiga o alguien que está enojada con su mamá porque decidió ponerle aretes cuando era chiquita, ha de haber, pero no conozco y sí no le gusta pues que se los quite y ya