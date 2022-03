Sin exclusividad y divorciada: Tras alistar su muerte, protagonista de Televisa hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Leticia Calderón, quien decidió retirarse de las telenovelas tras finalizar Imperio de Mentiras, reapareció ante la prensa para confesar que hace unos días estuvo a punto de morir.

La querida estrella de Televisa fue abordada por la prensa en su arribo a un evento público hace algunas horas y para sorpresa de todos, confesó que no la pasó nada bien hace unos días pues acabó hospitalizada luego de presentar dificultades para respirar.

Hace poco me dio un espasmo broncorespiratorio y sentí que ahogaba y que me moría, me asusté mucho y terminé en el hospital", explicó.

Calderón, quien ya no tiene contrato de exclusividad en San Ángel, asegura que aunque se pudo recuperar satisfactoriamente, ella sintió que esos momentos serían los últimos de su vida y lo que más temía era no volver a ver a sus hijos, Luciano y Carlos.

Luciano me decía 'mamá, no me puedes dejar ¿qué voy a hacer sin ti?' y te juro por Dios que sí me abrió los ojos de que ¿qué tal si sí me hubiera muerto?, o sea de verdad sentí que me moría, no pude respirar por varios minutos, a mí se me hizo eterno y yo ya me imaginaba que mis hijos me enc0ntraban muerta en el baño", agregó.

La también estrella de melodramas como Amor real, Soltero con hijas y Chispita contó que le dio "mucho sentimiento" haber vivido esta dura experiencia, pero le deja de lección que debe de apurarse a educar a sus hijos para que sean "independientes".

Asimismo, Lety habló sobre su exesposo, el abogado Juan Collado, quien ya lleva casi 3 años preso por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, y agradeció a los reporteros por ser discretos y no hablar de este tema cuando ella está acompañada por sus herederos.

Además de que le preguntaron que si ella piensa que el empresario echó de cabeza a Angélica Rivera, actriz y exprimera dama de México, para reducir su sentencia y esto respondió:

No sé si sea real, no me gustaría contestarte algo de lo que no tengo la certeza de si existe o no, pero personalmente no lo creo pero no sé", finalizó.

Hay que recordar que hace unos meses, Leticia se sometió a una operación de la vesícula y aunque todo salió perfecto en el procedimiento, ella se preparó para lo peor y en entrevista con el matutino Venga la Alegría declaró que ya tenía todo listo para el día que ella muera.

Pues yo ya decidí que cualquier cosa que pase, mi familia es la que tiene que responder por mis hijos", comentó y agregó que su hijo menor, Carlo, sabía todo sobre la repartición de sus bienes: "Carlo sabe perfectamente lo que tengo, para quién es, lo que tiene que hacer hasta con el último lápiz que está en esta casa, de mis propiedades que tengo".

