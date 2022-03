Televisa hunde a 'VLA': Tras desprecio en TV Azteca, querido conductor llega al elenco de 'Hoy'

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 25 de marzo un querido conductor de Televisa reapareció en el programa Hoy y dio un duro golpe a la audiencia de TV Azteca, empresa en la que fue despreciado hace ya algunos años.

Se trata del controversial artista mexicano Paul Stanley, quien inició su carrera televisiva con San Ángel en 2008 luego de que en varias ocasiones le negaran una oportunidad en la televisora del Ajusco donde había trabajado su fallecido padre Paco Stanley.

Hace unos años en el programa Miembros al Aire el también comediante admitió que sí tocó las puertas de TV Azteca pero jamás lo contrataron.

Yo me tomaba fotos y me formaba en el CEFAT (Centro de Formación y Actualización en Actuación y Comunicación de TV Azteca), pero nunca me aceptaron", confesó en aquella ocasión.