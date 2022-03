Tiembla Chapoy: Gustavo Adolfo Infante da golpe a TV Azteca y debuta en programa de Televisa

Ciudad de México.- El conductor Gustavo Adolfo Infante cambió los foros de Imagen Televisión por los de Televisa pues debutó en famoso programa de la televisora de San Ángel tras pleito con Pati Chapoy.

El presentador de Salel el Sol y De Primera Mano, quien trabajó durante varios años en Televisa con Chapoy antes de que ella se cambiara a TV Azteca, desafía el veto de su televisora para estar en la empresa de San Ángel, dando un duro golpe al Ajusco.

Como se recordará, Gustavo y Pati no tienen una buena relación, pues aunque Infante ha dicho que le aprendió mucho a la periodista, afirma que "no es un buen ser humano", además de que su programa vespertino de espectáculos es competencia de Ventaneando.

¿Gustavo se une al matutino Hoy? No, sino que el polémico periodista debutó en el programa Montse & Joe, conducido por Yolanda Andrade y Montserrat Oliver. Fue a través de su programa de radio que dijo:

Infante, quien acaba de perder la demanda contra Gaby Spanic según informó la actriz, agradeció el trato que tuvo con él la producción, pues en el pasado solo había estado en emisiones como Más Noche de Israel Jaitovich y Perdiendo el juicio.

Como invitados, además del comunicador, estuvieron los actores Humberto Elizondo y Tomás Goros, quien asegura no los dejó hablar en todo el programa.

Finalmente, como conclusión, contó que le gustó mucho su experiencia pues aunque argumentó que nunca las había visto al aire, afirmó que se portaron "más maduras".

Estuvimos platicando... mucho más maduras ellas. Yo no veo tele, nunca había visto su programa al aire así como el de Yordi Rosado, Pepillo Origel, porque no tengo tiempo. El de Jaitovich sí lo he llegado a ver. El chaparrito de la izquierda es un terapeuta sexólogo. Ha de saber mucho pero Goros no lo dejó de hablar".