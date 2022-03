Tras hundir a Chapoy y 12 años en TV Azteca, corren a conductora de 'VLA' y acaba 'sin trabajo'

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien estuvo 12 años en TV Azteca y fue echada del matutino Venga la Alegría, sale del aire luego de 6 años en un famoso matutino y explica la razón por la que se quedó 'sin trabajo'. ¿Fue despedida?

Se trata de Ana María Alvarado, quien tras su despido del matutino del Ajusco se dijo que los responsables de esto fueron Daniel Bisogno o Raquel Bigorra, quien antes de pelearse fueron señalados de hacerle la vida imposible.

La propia Ana María confesó que no le cae bien Bisogno pues él la ha insultado y hasta le ha deseado la muerte.

La conductora también exhibió a la titular de Ventaneando Pati Chapoy, pues confesó por qué nunca pudo tener una relación con el elenco de ese programa cuando trabajaba en Venga la Alegría.

Tras anunciar en 2020 que le encontraron un tumor cerebral que por fortuna le detectaron a tiempo y haber estado hospitalizada tras tener Covid-19, la conductora aclara su situación laboral.

Ahora, la conductora forma parte del matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, competencia del programa Hoy de Televisa y Venga la Alegría, pero este viernes 25 de marzo no se presentó al aire.

Usuarios empezaron a especular sobre su ausencia. ¿Será que fue despedida? No. La realidad es que la conductora decidió tomarse unos días de vacaciones y decidió aclarar esto con un video en su canal de YouTube para evitar que se difundieran rumores.

¿Cómo están? Les mando un saludo, beso y abrazo cariñoso. Oigan no me ven en Sale el Sol porque ando de vacaciones. No crean que ya me quitaron porque en cuanto me dejan de ver me dicen: ¡ya te corrieron! pues no. Les cuento, solamente me vine de descanso unos días", dijo.