Tras romance con dueño de Televisa y perder exclusividad, actriz traiciona a 'VLA' y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa primera actriz, quien perdió exclusividad en Televisa en el 2020 tras más de 50 años de trayectoria y ha dado varias exclusivas al programa Ventaneando de Pati Chapoy y a Venga la Alegría, 'traiciona' a TV Azteca y aparece en el programa Hoy.

Se trata de Silvia Pinal, quien en 2020 perdió su exclusividad con la televisora de San Ángel, provocando indignación en el medio, ya que llevaba décadas de carrera en el cine de oro y en los melodramas.

Como se recordará, Pinal mantuvo un tórrido romance con el fallecido dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo. Aunque al principio solo se decían rumores, esto luego se confirmó en 2015 cuando la actriz publicó su autobiografía Esta soy yo.

Ahí Pinal dio detalles de cómo fue su romance, asegurando que la química entre ambos era increíble. Incluso, en varias entrevistas la actriz comentó que fue "el amor de su vida".

Luego de contagiarse de Covid-19 hace unos meses y ser hospitalizada, Silvia Pinal anunció por todo lo alto su regreso a los escenarios. Tras estar en TV Azteca, ahora vuelve a Televisa.

La diva del cine mexicano contó que ya está lista para regresar al teatro con Caperucita Roja y las cámaras del programa Hoy estuvieron en sus ensayos vocales. En exclusiva para el matutino de Las Estrellas, comentó cómo se siente de no solo retomar la actuación, sino el canto:

No requerí ningún esfuerzo. Trabajar en un musical para mí es un disfrute. Disfruto, me río, siento que me hierve la sangre. No estaba tan retirada pero estoy fascinada porque... el sonidito de las cosas te empieza a hervir la sangre. Cuando vas a grabar ya eres un león".