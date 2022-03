A 18 años de ganar en 'La Academia', Carlos Rivera revela qué hizo con el premio del reality show

Ciudad de México.- 18 años han pasado desde que Carlos Rivera se coronó con el ganador de la tercera generación de La Academia, el reality show competencia de Big Brother y Operación Triunfo, en Televisa.

En aquella ocasión, el concurso de talentos ofrecía a los ganadores un premio de tres millones de pesos y no fue sino hasta que el protagonista de José el Soñador acudió al podcast de Juanpa Zurita: No hagas lo fácil, que el cantante de 'Recuérdame' reveló en qué invirtió esta gran cantidad de dinero.

Según información brindada por el novio de Cynthia Rodríguez, una vez que obtuvo el premio terminó de pagar la casa que su mamá había comprado con un crédito del Issste.

Pero no solamente hizo eso, porque también le ayudó a su hermana a pagarse la carrera e incluso le compró un departamento, por lo que en sí sus ganancias se fueron en regresarle todo el apoyo a su familia.

Por otro lado, el cantante reveló que en el reality les pedían muchas cosas, especialmente ropa cara, por lo que su madre tuvo que hacer varios sacrificios para poder comprarle a Carlos lo que requería, pero al final todo valió la pena.

Me dicen que ya estoy en 'La Academia' y te pedía un montón de cosas. nos pedían cinco cambios casuales (de ropa) y no teníamos dinero y me dice 'ten, es lo que de mi renta de este mes', y con eso yo alcanzo a comprar lo que me faltaba