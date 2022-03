Adiós Televisa: Tras 24 años en TV Azteca y unirse a 'VLA', conductora fracasa y queda fuera de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien estuvo 24 años en TV Azteca y se cambió a Televisa, donde debutó en el programa Hoy, se despide de la televisora, en la cual marcó su regreso a la actuación.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Anette Michel, quien trabajó durante 24 años en el Ajusco como conductora de programas como Tempranito, MasterChef México y hasta fue invitada varias veces a Venga la Alegría. No solo condujo, sino que también fue protagonista.

La mexicana de 50 años protagonizó telenovelas como Al norte del corazón, Se busca un hombre y Marea brava en el Ajusco, sin embargo, dejó por muchos años la actuación para enfocarse a ser conductora del reality de cocina, hasta que el año pasado renunció.

Luego de que expresara su desacuerdo con algunas decisiones de directivos en el Ajusco, Anette decidió renunciar a la empresa y cambiarse a Televisa. Tras perder su exclusividad, llegó a la televisora de San Ángel dispuesta a volver a los melodramas.

A su llegada, Anette debutó como conductora invitada en el programa Hoy, dando un duro golpe al matutino Venga la Alegría. Y esque se unió al elenco de la telenovela Contigo Sí del productor Ignacio Sada, donde dio vida a la villana 'Mirta'.

Aunque la telenovela fue del gusto de muchos, hay gran cantidad de personas y críticos en redes que aseguran que en vez de impulsar su carrera, fracasó y Televisa la estancó pues presuntamente "desperdiciaron su talento" con el papel que le dieron.

Y esque el melodrama no tuvo el rating más alto, sin embargo, la actriz no estuvo de acuerdo con que fue un 'fracaso' ya que afirmó que le encantó retomar su faceta como actriz, aunque no descartó volver a conducir, pues hasta expresó su interés de unirse a Hoy.

Sí, ¿por qué no? Aunque la verdad disfruto mucho tener compañeros. Es de lo que más me ha gustado, estar nuevamente con otros compañeros y poder disfrutar de esta réplica que te dan como lo que vives en 'Hoy' y este tipo de programas. Sí podría hacer un programa yo sola, con un compañero o dos, me encantaría", dijo.

Ahora, tras el final de la telenovela este viernes 25 de marzo, Anette se despide de los foros de Televisa y sale del aire luego de varios meses interpretando a 'Mirta', quien terminó detenida y en la cárcel tras todas sus maldades.

Y así me despido de #MirtaMoran mujer intensa, confundida, voluntariosa que pago el precio de su ceguera. un personaje que valió tanto la pena! Lo amé, gracias a él regresé a la actuación que tanto extrañaba. Gracias @nachosadaproduccion y a todo su equipo por confiar en mí. Amé a mis compañeros!!", escribió en Instagram.

La actriz y conductora por lo pronto no tendría proyecto en Televisa, por lo menos no en el programa Hoy, pues la productora Andrea Rodríguez ha dejado claro que por lo menos este año no se integrará talento nuevo y seguirá el elenco actual.

Aunque se rumoraba que conduciría el reality Bailando por un sueño, esto no ha sido confirmado y la conductora reveló que está trabajando aparentemente en una película fuera de la televisora.

Fuente: Instagram @anettemicheltv y Canal de YouTube de Chacaleo