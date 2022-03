Diego Boneta podría suplir a Carlos Rivera en importante proyecto; esto dice el joven actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A 39 años de su estreno en Broadway, José el soñador es la gran súper producción de teatro musical de esta temporada en México protagonizada por Carlos Rivera (José), Fela Domínguez (narradora) y Kalimba (el faraón).

Sin embargo, desde hace un tiempo el nombre de Diego Boneta ha sonado muy fuerte para reemplazar al novio de Cynthia Rodríguez cuando este termine su contrato dentro de la obra, por lo que el propio actor de Hollywood se ha pronunciado al respecto.

En entrevista para el programa Ventaneando, el protagonista de Luis Miguel, la serie fue cuestionado por esta posibilidad y así respondió:

Me encantaría hacer teatro, me encantaría hacer teatro musical, habrá que encontrar la oportunidad correcta, o por tiempos y tal, pero es algo que me gustaría hacer".

Posteriormente, el artista recalcó que su agenda de trabajo está totalmente saturada. "Acabamos de terminar At midnight, que es la primera película que produzco con mi compañía productora, con mi hermana, con mis mejores amigos […] y The Father of the Bride que va a salir en junio".

Asimismo, destacó que está tan orgulloso de su país que su idea es seguir haciendo proyectos en él. "La película que hicimos fue en México de hecho, fue en Cancún y en la Ciudad de México, entonces esa es la idea, seguir haciéndolo".

Antes de terminar la charla, Diego Boneta habló del terreno sentimental y contó que recientemente cumplió un año de noviazgo con su pareja Renata Notni. "Bien, muy, muy, muy contento", manifestó.

