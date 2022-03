Patrullas, helicópteros y protocolos de Covid-19: Así se prepara Hollywood para Los Oscar 2022

Hollywood, Estados Unidos.- A poco más de 24 horas del comienzo de Los Oscar, Hollywood, la ciudad del glamour y de los sueños se encuentra en medio de un estado bullicioso en medio de una serie de preparativos para que los galardones se realicen de la manera más exitosa posible.

La mañana de este sábado, 26 de marzo, el periodista Ricardo Casares, de Venga la Alegría, se adelantó para revelar cómo se vivía los preparativos para los premios de La Academia y, según su descripción, todo parece estar más caótico que de costumbre en esta localidad de Los Ángeles.

Y es que el presentador narró que el sonido de los helicópteros y las sirenas de patrulla inundaban a la ciudad, pese a ser muy temprano por la mañana, por lo que tuvo que tranquilizar a la audiencia para advertir que nada de gravedad estaba ocurriendo.

Mis muchachos de 'Venga la Alegría', sí escuchan policías, sí escuchan sirenas, no se preocupen, no se asusten eso es lo que se vive cada minuto, aquí en la esquina de Hollywood y Highland. No sé qué pase, pero pasa todo el tiempo. La buena noticia es que no hay ninguna alerta, ninguna alarma porque todo está listo para la noche del cine que será mañana (...) Miren también un helicóptero checando y todo eso aunque es bien temprano", detalló el presentador