Pepe Aguilar causa conmoción tras hacerse llamativo tatuaje: "No me lo he hecho por moda"

San José California, Estados Unidos.- El pasado viernes, 25 de marzo, el cantante de la música regia, Pepe Aguilar presumió que se había hecho un llamativo tatuaje, además expresó sí su padre, Antonio Aguilar lo habría apoyado con esta decisión.

Con una gorra, lentes y la compañía de su adorado pug negro, 'El Gordo Aguilar', el cantante de 'Destilando amor', 'Miedo', 'Prometiste', 'Me estoy acostumbrando a ti' y 'Directo al corazón' reveló que se había hecho un tatuaje estilo japonés en la pierna derecha.

Por otro lado, parece ser que un usuario de Instagram lo cuestionó por hacerse tatuajes, afirmando que lo hacía por moda y preguntándole qué pensaría su padre, Antonio Aguilar de verlo hacer este tipo de cosas, a lo que el progenitor de Ángela Aguilar reveló:

No me los he puesto por moda. Llevo más de 15 años coleccionando (tatuajes) y sobre ¿qué opinaba mi padre? Pues no estaba muy de acuerdo, pero respetaba. Él entendía bien que el cuerpo de cada quien, es de cada quien. Y también entendía que la decencia no tiene que ver con tus gustos