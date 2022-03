Se volvió mujer: Tras perder exclusividad y casi morir, galán pierde 10 kilos y vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Un famoso galán de Televisa, quien se volvió mujer para un importante proyecto, regresa a las telenovelas y habla de su drástico cambio físico, además de revivir el conflicto que tiene con su ex, a quien señala como la única culpable de que no pueda ver a su hijo.

Se trata del histrión argentino-boricua Julián Gil, quien debutó en Televisa en 2009 con Sortilegio. Después vinieron los melodramas La que no podía amar, Hasta el fin del mundo y Por amar sin ley, hasta que en 2019 perdió su exclusividad.

En 2020 actuó en Médicos, línea de vida y en 2021 regresó para ¿Qué le pasa a mi familia?, sin embargo, uno de sus mayores retos actorales fue en la obra de teatro Divorciémonos mi amor, para la cual se transformó en una exuberante mujer.

El actor, quien el año pasado compartió en entrevista con el programa Ventaneando de TV Azteca que en su lucha contra el Covid-19, se vio tan mal que pensó que iba a morir, culpa a su expareja por el distanciamiento con su hijo menor y afirma que desea volver a ser padre.

Como se recordará, Gil tuvo un romance con la actriz Marjorie de Sousa, mismo que terminó en pleito luego de procrear juntos a su hijo Matías. Desde 2016, ambos artistas han mantenido un intenso pleito mediático y legal por la custodia del pequeño y en repetidas ocasiones el actor suplicó que se le permitiera ver al niño.

Tras ganar la batalla legal la venezolana, el actor se pronunció al respecto sobre el tema tras la presentación a prensa de su nueva telenovela, La Herencia, donde da vida a 'Próspero', personaje para el cual bajó 10 kilos.

Sobre volver a encontrarse con su hijo, el actor fue tajante y comentó:

Yo creo que no deberían de pensar en el tiempo, es de la mamá, no del tiempo, ¿qué tiempo?, ya el niño va a cumplir 6 años ya mismo en enero, ¿qué tiempo?, es la mamá, ya no hay juez, ya no existe un juez, no puede venir con la excusa que decía antes de que 'ah es que el juez es el que tiene la última decisión, yo no puedo hacer nada porque si el juez'".