Tras 5 años desaparecida de Televisa y veto de TV Azteca, actriz debuta en 'Hoy' y aplasta a ‘VLA’

Ciudad de México.- Una famosa protagonista, quien tiene 5 años sin hacer una telenovela, regresa a los foros de Televisa y aparece en el programa Hoy junto a Andrea Legarreta tras haber iniciado su carrera en TV Azteca, por lo que dio un golpe a Venga la Alegría.

Se trata de la guapa y talentosa actriz Adriana Louvier, quien empezó su carrera en la competencia de la televisora de San Ángel, actuando en melodramas como Golpe bajo, Lo que es el amor, Enamórate, La heredera, Amor en Custodia y Emperatriz.

En el 2012, la actriz decidió 'cambiar de casa' al ya no contar con exclusividad en e Ajusco y se fue a Televisa, donde el productor José Alberto 'El Güero' Castro le dio el papel de la villana 'Olga Ancira' en Corona de lágrimas, donde saltó a la fama.

Tras el gran éxito que significó para su carrera este melodrama protagonizado por Victoria Ruffo, Louvier obtuvo su primer protagónico en Televisa con Yo no creo en los hombres; luego vino Sin rastro de ti y finalmente Caer en tentación.

Tras ese último proyecto grabado en 2017, la actriz de 41 años dejó los melodramas para explorar otras facetas: el cine y las series para diversas plataformas de streaming. Incluso, se dijo que había sido vetada de TV Azteca.

Adriana provocó polémica el año pasado al anunciar que había rechazado estar en la segunda parte de Corona de lágrimas, la cual saldrá al aire este 2022 y en la cual está de regreso todo el elenco original.

¿No volverá a hacer telenovelas? No, sino que Louvier contó que no coincidieron en tiempos ya que ella tenía otros compromisos en su agenda que no pudo reacomodar. Según se sabe, fue reemplazada por la actriz Geraldine Bazán.

Aunque hace unas semanas se confirmó que Louvier vuelve a la actuación en Televisa con La mujer del diablo, serie original de la plataforma ViX+ (de la fusión entre Televisa y Univisión) ahora la actriz debuta en el programa Hoy para hundir el rating de Venga la Alegría.

Y esque la actriz estuvo en el foro el matutino hace un par de días, según se pudo apreciar en la fotografía que publicó Andrea Legarreta en su cuenta oficial de Instagram, donde le dedicó tiernas palabras:

Mi Adri hermosa!! Que alegría verte!!! Te quieroooooo tanto!!! Éxito en tu peli y en TODO en la vida!! @lalouvier", publicó Legarreta, mientras que Louvier le respondió: "Te quierooooo tanto yo a ti! Qué felicidad verte".

Aunque no publicaron el video en redes sociales de su visita, tanto ella como los protagonistas de la película Dos más dos, Arath de la Torre, Tessa Ía y Luis Ernesto Franco, están en promoción de esta comedia romántica, la cual llega a los cines este 31 de marzo.

Como se recordará, el esposo de Adriana, el brasileño 'Guto' Salas, seguido acude a matutino para dar la Rutina de Hoy, pues se ha hecho cargo de la sección fitness en el programa.

