Antes del estreno de 'Vecinos', Eduardo España estalla ¿y se va a TV Azteca?: "Tantita dignidad"

Ciudad de México.- A pocas horas del estreno de la serie de comedia, Vecinos, el comediante Eduardo España, no lo soportó más y lanzó tremendo mensaje en sus redes sociales para ¿marcharse a TV Azteca?

Nada más lejos de la realidad, lo cierto es que durante la semana del 24 de marzo, varias celebridades causaron tendencia al enviar un mensaje en el que expresaban su preocupación por la construcción del Tren Maya, proyecto que dañaría el ecosistema del sur del país y por el cual el Presidente de México despotricó en la Mañanera de esta semana en contra de los famosos.

En el clip aparecía primero Eugenio Derbez, actor y comediante que llamó más la atención que el resto, puesto días antes había aparecido en una fotografía dentro de su jet privado, el cual algunos internautas denunciaron por presuntamente contaminar a sobremanera.

El pasado viernes, 25 de marzo, comenzó a circular en redes sociales el video de una niña, aparentemente indígena despotricando en contra del hijo de Silvia Derbez, afirmando que ella sí estudiaba y destacando que el actor solo manipulaba a las masas, además de no compartir su riqueza con los indígenas.

Te equivocas Eugenio. (A) nosotros los que sí estudiamos, no nos interesan tus programas para gente tonta, ni tampoco tus falsos sentimientos", comenzaba la menor a hablar en el video con duración de 2:08 minutos

Ante esto muchas personas determinaron que se trataba de una respuesta del Gobierno de México por el video lanzado por las celebridades la semana pasada, entre ellos se encuentra Eduardo España, quien compartió el clip y expresó su descontento por haber utilizado a una menor para este tipo de 'propaganda'.

Dios del huerto, qué triste que usen a una niña para fines tan ruines. Tantita dignidad. Hay un dominio muy bueno del apuntador. Mi solidaridad y respeto para Eugenio Derbez", tuiteó el famoso

Pese a lo que pudiera parecer, algunos usuarios declararon que este video no había sido lanzado por presidencia, en fechas recientes, sino que se trataba de una grabación que data del año 2014, es decir de hace 8 años, y sí bien era una crítica para Derbez, no era con respecto a tratar el Tren Maya (proyecto que aún no había salido a la luz) sino por su participación en el Teletón.

Fuentes: Twitter @laloespana