Cantante de CD9 revela que Danna Paola lo 'salvó': "Literal salí de la depresión gracias a ella"

Ciudad de México.- Estrella de CD9 rompió el silencio y reveló que sufrió de una terrible depresión cuando la banda se separó; sin embargo, fue la cantante Danna Paola quien lo ayudó a superarla y lo impulsó a salir a adelante.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Alán Navarro, integrante de la boy band que causó furor entre las niñas y jovencitas de México entre el 2013 y el 2020, año en el que el grupo musical se separó de manera inesperada, hecho que lo dañaría emocionalmente.

Pero la devastación solo comenzaba, puesto tiempo después la disquera, Sony Music México, empresa a la que pertenecía junto con el resto de la banda, no le permitió lanzar más discos, así como al resto, a excepción de Jos Canela, quien sí lanzó un sencillo como solista, hecho que significó una gran traición para Navarro.

Yo hablaba con Alonso (otro CD9) y le preguntaba '¿qué vamos a hacer, por qué él está sacando una canción nueva y nosotros no podemos hacer nada?' Fue una puñalada en la espalda, me sentí traicionado

El cantante detalló que sentía bastante mal por toda esta situación y que no fue sino hasta que Danna Paola lo llamó que comenzó a sentirse mucho mejor.

Ella me invita a salir en uno de sus videos, el de la canción 'No bailes sola', en donde hago el papel de su novio tóxico. Cuando sale el video, la gente comienza a preguntarme si ya iba a dedicarme a ser actor y además recibo mensajes de muchos fans que me preguntan que cuándo voy a sacar nueva música