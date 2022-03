¿Por diva? Christian Nodal cancela concierto en Medellín de último minuto y fans arman zafarrancho

Medellín, Colombia.- De nueva cuenta el polémico sonorense Christian Nodal está protagonizando un nuevo escándalo debido a que hizo enfurecer a miles de sus admiradores ya que canceló de último minuto su presentación en Medellín, Colombia.

El intérprete de Adiós Amor y Botella tras botella tenía programado dar un concierto la noche de ayer sábado en la mencionada ciudad colombiana pero jamás se presentó y cuando era su turno de subir al escenario, los empresarios mostraron un video en el que se disculpaba por no poder llegar.

Me es imposible llegar a Medallo, intenté de todas las formas posibles estar ahí pero no he podido tomar dos aviones diferentes, todo se salió de nuestro control", explicó Christian.