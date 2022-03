¿Qué les pasó? Artistas que llevaron vestidos poco adecuados a la entrega del Oscar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por fin llegó el día en que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconoce a lo mejor del séptimo arte, todo durante la entrega de los Premios Oscar que este 27 de marzo llega a la edición número 94 y la cual reunirá a los mejores de la industria en el Dolby Theater de Los Ángeles, recinto que parece apostar por una nueva normalidad tras superar la parte más critica de la pandemia.

Si bien ya hay una especie de quiniela por conocer cuál será la mejor película o quién se llevará la estatuilla a mejor actor y actriz, hay un suceso que también causa mucha expectativa y es la alfombra roja, pues por ahí desfilarán todos los invitados, incluso los que no están nominados.

Para ello, cada uno de los presentes recurre a diseñadores de prestigio, maquilladores y hasta casas de joyas para lucir sólo lo mejor, pues es precisamente en dicha alfombra donde estarán presentes los medios de comunicación de todo el mundo y nadie quiere quedar mal ante la cámara; sin embargo, hay quienes por apostar de más al estilo, terminan por “meter la pata” y se llevan el premio al peor outfit de la noche.

Esto le pasó a la guapa actriz Kim Basinger quien al saberse invitada a este evento en 2011, prefirió echar a volar a creatividad y diseñar su vestuario por sí misma, algo que lejos de hacerla ver como conocedora de la industria de la moda y confección, la llevó a ser criticada pues su vestido parecía de todo, menos digno de una alfombra roja.

Kim Basinger, Oscar 2011

Aunque ella no lo diseñó, el atuendo que eligió no parecía ser el mejor para subir a recibir su primer Oscar, pues la actriz Jennifer Conelly brilló la noche del 2002 no solo por su actuación en Una mente maravillosa, sino también por el vestido tan raro que usó y que opacó su belleza natural.

Otra de las actrices y cantantes que ha sido severamente criticada es la islandesa Björk quien en 2001 no solo transitó por la alfombra roja, sino que además subió al escenario para cantar, todo con el mismo atuendo diseñado por Marjan Pejoski y quien vio bien hacerla ver como un cisne; sin embargo, el hecho de añadir una cabeza artificial de este animal la convirtió en un atuendo poco adecuado, criticado y hasta parodiado. Basta recordar las últimas escenas de '¿Y dónde están las rubias?' para conocer el alcance de este atuendo.

Si bien cuenta con una talentosa carrera, la actriz Whoopi Goldberg se robó los Oscar del 1993 usando una especie de vestido con tonos al estilo ‘The Jocker’ de DC, atuendo que combinó con unos zapatos con la misma paleta de colores y que la hizo resaltar, aunque con comentarios poco favorecedores.

Whoopi Goldberg, Oscar 1993

Antes mencionamos que había invitados aunque no estuvieran nominados a este importante galardón y por ello, en la entrega de 1995, la diseñadora Lizzy Gardiner fue de las consideradas por la Academia para desfilar, por lo que haciendo uso de su talento como tal, llevó un vestido hecho con tarjetas doradas de la institución financiera American Express, uno con el que sin lugar a dudas, robó la atención de los presentes.

En 1989, la pareja del momento estaba conformada por el actor Bruce Willis y la actriz Demi Moore quienes desfilaron por la alfombra roja del Oscar de aquel año de la mano y luciendo sus mejores atuendos. El histrión usó un frac muy elegante mientras que ella optó por un atuendo que decidió crear por sí misma con la finalidad de hacer tendencia; no obstante, el resultado no fue el esperado.

Demi Moore y Bruce Willis, Oscar 1989

Finalmente, aunque no por ello menos importante, al actriz británica Helena Bonham Carter también ha desfilado por esta ceremonia pero en 1987 parece no haber elegido bien su vestido y menos haber buscado la opinión de un asesor, pues aunque su estilo gótico es lo que la ha llevado a obtener importantes papeles y hasta haber contraído matrimonio con el director Tim Burton, digamos que ese vestido no era el adecuado para este evento.

Helena Bonham Carter, Oscar 1987

Este domingo 27 de marzo en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro, se realizará la transmisión de la alfombra roja de la entrena 94 de los Premios Oscar y seguramente habrá diseños caros y exclusivos que por ahí desfilen, aunque ha quedado claro que muchas veces esto no es significado de buen gusto.

