Sean Penn pide boicotear los Premios Oscar si intervención de Volodimir Zelenski no se transmite

Los Ángeles, California.- Este domingo 27 de marzo se llevará a cabo la 94 entrega de los Premios Oscar, evento que ha causado mucha expectativa pues, además de reconocer a lo mejor del séptimo arte, también se espera haya pronunciamientos en torno a lo ocurrido en Ucrania y la invasión por parte de Rusia, motivo por el cual el actor Sean Penn ha adelantado un posible boicot.

Cabe descartar que hace algunas semanas, el actor viajó a Ucrania para filmar un documental en donde expondrá el conflicto bélico, razón por la cual ha manifestado que, si La Academia se opone a transmitir el mensaje del presidente Volodimir Zelenski, él mismo fundirá los premios que ha ganado en el pasado como parte de su carrera como actor.

La Academia anunció hace algunas semanas que la conducción de este evento correrá a cargo de tres mujeres, entre ellas la comediante Amy Schumer; sin embargo, la intervención del mandatario estaba planeada desde una semana antes de la confirmación de la presencia de la antes mencionada, por lo cual se teme que busquen reemplazar esta intervención con algún sketch de ésta.

"No hay nada más grande que los Premios de la Academia puedan hacer que darle a Zelenski la oportunidad de hablar con todos nosotros. Tengo entendido que se ha tomado la decisión de no hacerlo. No soy yo quien puede decir si el presidente Zelenski hubiera querido hacerlo o no... Si la Academia ha elegido no escuchar a los líderes de Ucrania, que están recibiendo balas y bombas por nosotros, junto con los niños ucranianos que están tratando de proteger, entonces creo que cada una de esas personas y cada parte de esa decisión habrá sido el momento más obsceno de toda la historia de Hollywood", declaró el actor.