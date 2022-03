¿Adiós exclusividad? Tras 18 años en Televisa, Angelique Boyer queda fuera de novela y se retira

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, reportan que la actriz Angelique Boyer se habría quedado sin otro protagónico en Televisa para tomarse un tiempo alejada de la actuación luego de hacer proyectos exitosos casi de manera consecutiva.

La actriz mexicana de origen francés, quien inició su carrera en Televisa en 2004 y ha actuado en importantes telenovelas como Rebelde, Teresa, Lo que la vida me robó, Tres Veces Ana, Amar a Muerte, Imperio de mentiras y Vencer el pasado.

Esta tercera entrega de la saga 'Vencer' de Rosy Ocampo fue el último proyecto de Boyer en la pantalla chica, pues dejó claro que quería tomarse un tiempo de los foros de grabación porque le gusta darse un descanso entre proyectos.

Sin embargo, hace poco empezaron a surgir rumores de que Angelique protagonizaría un nuevo proyecto para Televisa y Univisión, sin embargo, ahora esa información ha sido desmentida.

Como se recordará, hace unos meses reportaron en el programa Con Permiso que la actriz rechazó el protagónico en Mujer de nadie, remake de Amarte es mi pecado que alista la productora Giselle González.

¿La razón? Comentaron que presuntamente "no quedó muy contenta" con la producción de Giselle cuando hizo Imperio de Mentiras.

Esto no fue confirmado, sin embargo, algunos usuarios empezaron a criticar a la actriz y hasta a llamarla "payasa" por rechazar papeles en las telenovelas. Boyer, por su parte, se defendió asegurando que siempre después de un proyecto le gusta dejar pasar un año.

Normalmente entre proyecto y proyecto dejo pasar un año, porque es bueno para mí, es bueno para ustedes y es bueno para mi carrera. No me gusta decirle que no al trabajo", aclaró.

Ahora, reportan que Angelique sigue fiel a su 'retiro' temporal de las telenovelas y series, pues habría desmentido su participación en el proyecto llamado Más allá de ti para ViX+, plataforma de Televisa y Univisión, la cual sería producida por Rosy Ocampo.

Según publicó en su cuenta de Instagram la cuenta @notichismestv, a través de una entrevista para TVyNovelas, Angelique desmintió el rumor, asegurando que ella no estaba enterada de nada.

A mí no me ha llegado absolutamente nada, no sé nada al respecto".

Sin embargo, al ser cuestionada sobre si está cerrada a alguna posibilidad, dijo que no y que más adelante podrá elegir el proyecto correcto: "No, se están acomodando las cosas y viene mucho trabajo; ya me tocará elegir lo correcto".

Finalmente, añadieron que Boyer sigue firme en descansar de la pantalla:

Angelique reveló que descansará un buen rato en la pantalla y buscará un proyecto para la nueva plataforma de #TelevisaUnivisión ViX+", reportaron.

¿Se podría ir a TV Azteca? Al parecer no, pues según se sabe, la novia de Sebastián Rulli firmó contrato de exclusividad de nueva cuenta con Televisa en 2021 y sería de las pocas actrices que aún cuentan con una.

Cabe mencionar que la actriz no ha aclarado este tema a profundidad ni ha dado sus razones, por lo que hasta ahora la información permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Canal de YouTube de Unicable, Instagram @notichismestv y @angeliqueboyer