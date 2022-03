Adiós 'Hoy': Tras volverse mujer y perder exclusividad, actor renuncia a Televisa y se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y comediante, quien estuvo más de 30 años en Televisa y renunció a su exclusividad para probar suerte en Hollywood en el 2012, llega a Venga la Alegría tras aparecer en el programa Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del querido Eugenio Derbez, quien participó en programas cómicos de la televisora de San Ángel como Al derecho y al derbez, Derbez en cuando y XHDRBZ donde hasta se transformó en mujer, sin embargo, ahora triunfa en el cine en Estados Unidos.

Los conductores comentaron que están muy orgullosos del comediante, quien hizo declaraciones en exclusiva para el matutino Hoy al salir de la ceremonia de los Premios Oscar luego de que CODA ganara Mejor Película.

Estoy sorprendido porque no esperábamos que fuera a ganar. 'El poder del perro' era la película que pintaba que sería la ganadora entonces muy sorprendidos pero muy contentos"

Sobre a quién le dedicaba el premio, dijo: "A mi mamá que me inspiró, que veía conmigo los Óscar cada año y a mi país, a todos los mexicanos, a los latinos que me han apoyado en mi carrera en EU, a toda la gente que sigue mi carrera".

Derbez, quien con su sentido del humor ha creado decenas de personajes y hasta se ha vestido de mujer con tal de hacer reír al público, probó ahora el drama en su papel como un profesor de música en la cinta.

El actor comentó que si le hubieran dicho hace 7 años que estaría nominado al Oscar, él pensaría que solo se lo decían "para quedar bien", además de que reiteró que le dedica el premio "con todo su cariño" a toda la gente de México.

Además, se pronunció sobre la cachetada que le propinó Will Smith a Chris Rock en plena ceremonia:

Fue muy fuerte, estábamos adentro y cuando pasó todos soltamos la carcajada porque pensamos que era broma pero cuando escuchamos las groserías dijimos: esto no pude ser broma, esto es en serio. Vino un silencio tremendo y mucha tensión. Luego de buena fuente supimos que Denzel Washington le dijo que lo debía arreglar y se lo llevó a backstage con la intención de arreglar el pleito, pero fue fuerte".

Por otro lado, Derbez luego dio una entrevista exclusiva a Venga la Alegría de TV Azteca, dando un duro golpe a Televisa. El actor y productor confesó la gran felicidad que le invade luego de que Coda: Señales del corazón resultara triunfadora.

No creíamos que fuéramos a ganar, lo digo honestamente, porque sentíamos que era una película muy pequeñita, de muy bajo presupuesto y estar compitiendo con otras películas con presupuestos multimillonarios, efectos especiales y grandes estrellas, pensamos que no sería posible. Fue una gran sorpresa".

La conductora Anette Cuburu aprovechó para mandarle tremenda indirecta a Televisa pues le recordó al comediante que hubo mucha gente en su carrera que no creía que triunfaría y que no llegaría más allá del 'Lonje Moco', personaje que interpretaba en Televisa.

Muchas veces gente me dijo: 'tú no puedes hacer cine porque vienes de la TV', ya ves que a la gente de la televisión nos 'pelusean' un poco ¿no? 'eres demasiado comercial' o 'tú no puedes hacer cosas de ese tipo' y me di cuenta que por ahí no era y me di cuenta de que tenía que moverme y salirme de ahí, de esa zona de confort, hacer mis propios proyectos y moverme quizás a otro país. Eso ha sido la inspiración, tanto los que me apoyan como los que no me apoyan", dijo Eugenio.

Derbez reveló que rechazó dos veces la película antes de hacerla, la primera porque creía que no era para él en ese momento y la segunda por los tiempos, ya que tenía otro proyecto, sin embargo, finalmente pudo hacerla.

Como dicen, lo que es para ti, aunque te quites", mencionó.

El artista mexicano manifestó que a pesar de que ya había tenido la oportunidad de estar en otras galas, esta ocasión fue diferente para él.

Yo crecí viendo a todas esas estrellas estando en mi casa en la colonia Narvarte, en México, y de repente ayer, aparte sucedió algo muy especial porque ya me había tocado estar en unas alfombras rojas y era estar codeando a Alessandra diciendo '¡ay, mira!, ahí está fulano', gente que admiraba mucho, pero ayer, todos los que estaban ahí habían visto todas las películas porque necesitan votar, cuando me veían eran ellos los que me felicitaban a mí, y eso para mí era irreal, irreal, me gustaría describirlo con palabras, pero no tengo las palabras para describirlo".

De la misma manera, Eugenio confesó que uno de sus familiares más cercanos pudo vivir parte de la experiencia con él, sobre todo la forma en que los grandes de Hollywood le hablaron.

Mi hijo Vadhir me acompañó a las fiestas, estaba feliz y me dijo 'papá, nunca me imaginé que esta gente te saludara', le digo 'gracias a Dios esta película me dio mucha visibilidad, y acaban de ver esta película todos y aparte ganó', entonces ya me sentí realmente integrado, porque antes era, nada más los veía un poco de lejos y ya sentía que estaba ahí, pero todavía sentía que no era yo visto, y apenas anoche sentí que ya me veían diferente y eso para mí fue muy lindo".

Finalmente, Derbez se refirió al beso que lanzó al cielo estando arriba del escenario durante la premiación que acaparó las miradas de todo el mundo.

Yo pensé que no se iba a ver porque estaba muy atrás, pero le mandé un beso a mi mamá, porque mi madre fue la que me impulsó siempre en esta carrera y la que sabía que yo quería ir a Hollywood, se lo dije desde que era niño, le decía 'mamá yo quiero estar ahí', me decía '¡ay hijo!, pero es muy difícil, no quiero que te decepciones, pero tienes que saber cantar, bailar y actuar', y gracias a ella me empecé a meter a clases de baile, de canto y demás, pero ella sabía de mi sueño, entonces cuando pisé ese escenario me acordé que todos los años que estuve junto a ella, me sentaba a ver los Oscares con ella, y pues sentí el deseo de mandarle un beso hasta el cielo estando parado en el escenario", remató.

Fuente: Agencia México, Canal de YouTube de Programa Hoy y Venga la Alegría