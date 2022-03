Ahogada en llanto, Alessandra Rosaldo se disculparía con Eugenio Derbez: "Mi corazón está roto"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La noche del pasado domingo, 27 de marzo, estuvo llena de emociones por la entrega de Los Oscar 2022, cuando CODA, el filme en el que Eugenio Derbez participó se llevó el Oscar a 'Mejor Película'; sin embargo, el actor arribó solo a la premiación, por lo que Alessandra Rosaldo expresó su arrepentimiento de no haber estado con él este momento tan importante.

Como el propio Derbez mencionó durante la alfombra roja, la vocalista de Sentidos Opuestos no pudo presentarse a los galardones porque tenía compromisos laborales, por lo que el actor de No Se Aceptan Devoluciones, Hombre al Agua, How To Be A Latin Lover y No eres tú, soy yo, se presentó sin compañía a la premiación, ya que el filme de CODA había sido nominado a varias categorías.

Por su parte, Rosaldo compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en donde se le puede ver celebrar a lo grande cuando los presentadores anunciaron el triunfo de la CODA.

Un pedazo de mi corazón está roto por no haber estado ahí contigo en ese momento, pero he de decir que fue hermoso vivirlo con Aitana y juntas aplaudirte, celebrarte y verte brillar en ese escenario. Te amamos con toda el alma y estamos inmensamente orgullosas de ti (...) Te dije que éste sería el 27 más feliz de todos

Por su parte, Galilea Montijo, Pati Chaoy, Valentina Batta, Joy, entre otros famosos expresaron sus felicitaciones en la sección de comentarios.

