Golpe a Cynthia Rodríguez: Exhiben información privada de Carlos Rivera y filtran ¿que es gay?

Ciudad de México.- En días pasados un medio de comunicación sacó a la luz información comprometedora sobre el cantante Carlos Rivera, quien a lo largo de su carrera ha enfrentado fuertes escándalos como una supuesta homosexualidad.

Como se sabe, muchas personas e incluso periodistas dudan que el ganador de La Academia realmente tenga un noviazgo con la presentadora del programa Venga la Alegría Cynthia Rodríguez, sobre todo porque hay rumores de que él sería gay.

Hace unas horas el programa Sale el Sol presentó una entrevista exclusiva con Carlos en la que él rompe el silencio luego de que un conocido portal destapara un fuerte secreto.

Sin embargo, esto no tiene qué ver con sus supuestos gustos homosexuales y en realidad revelaron que el originario de Tlaxcala cobraría casi medio millón de pesos por una presentación, lo cual no le agradó nada al intérprete.

Rivera, quien actualmente protagoniza el musical José el soñador, mencionó que él no sabe ha cuánto ascienden sus ingresos y señaló que de saber, tampoco lo diría pues se pone en riesgo a él y a los que lo rodean.

No lo he visto, espero que mientan, pero no lo sé, es muy complicado, vivimos en un país difícil, donde nada de eso nos beneficia a nadie, y especialmente a nosotros, ¿qué te digo?, realmente no hay manera de que se sepa a ciencia cierta, pero no creo que sea algo bueno para nadie de los artistas que vivimos en México y trabajamos aquí", dijo el novio de Cynthia.

Asimismo, Carlos concluyó mencionado que por ello ha preferido llevar una vida muy discreta pues solo así logra mantenerse fuera de peligro.

Yo he tratado además una persona absolutamente de bajo perfil, mi vida personal, lo que yo hago, cómo viajo, todo es muy difícil de que yo ande presumiendo en donde me subo, a donde voy, donde vengo y sí, no está bien muchachos, para nadie, no sé por qué, no lo he leído, espero que mientan, pero bueno", resaltó.