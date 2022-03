Kalimba causa conmoción después de hacer inesperada confesión: "Siempre me has gustado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El exOV7, Kalimba, causó impacto entre los famosos y sus seguidores, después de que hiciera una inesperada confesión a través de sus redes sociales y es que, parece ser que se enamoró de alguien que no es su pareja.

Resulta ser que el cantante de 'Se te olvidó', 'No me quiero enamorar', 'Tocando fondo' y 'Shabadabada' se declaró totalmente enamorado, no de una persona, sino de una actividad en concreto: El Teatro.

Y es que el intérprete de 'Apache' en ¿Quién es la máscara? se encuentra realizando una colaboración en José el Soñador, obra musical en la que aparece junto con Carlos Rivera. En dicha puesta en escena, Kalimba le da vida al faraón y parece ser que este papel le recordó su gran amor hacía la actuación.

Hace 35 años te conocí y siempre me gustas, me sorprendes, me abrazas, me retas, me dejas con ganas de más... Gracias teatro

Por otro lado, parece ser que varios de sus seguidores ya fueron a verlo en la obra, ya que, muchos de ellos destacaron lo magnífica que es su actuación como el 'faraón'.

Fuentes: Instagram @kalimbaoficial