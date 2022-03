Lacia y pelirroja: Este sería el inesperado y radical cambio de 'look' de Lucerito Mijares

Ciudad de México.- Lucerito Mijares ha logrado que se robe el corazón del público, ya que, es bien sabido que la mayoría de celebridades que han tenido contacto con la hija de Manuel Mijares y Lucero hablan cosas maravillosas de ella.

Recientemente, Lucerito causó sensación en redes sociales tras compartir algunas fotografías donde se puede ver que le dijo "adiós" a su característica melena china y negra para darle paso a una cabellera lacia y en algunas ocasiones pelirroja o ¿rubia?

La realidad es que la hija de la cantante de 'Llorar', 'Cuéntame', 'Vete con ella', 'Necesitaría' y 'No me hablen de él' publicó algunas fotografías de obras de teatro, donde utiliza diferentes pelucas.

Gracias a toda la gente que hace teatro porque me han introducido a un mundo que amo, que inspira, me llena de magia y me hace tan feliz. Que nunca mueran los teatros", declaró la hija del cantante de 'Soldado del amor'