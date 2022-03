Se volvió mujer: Tras renunciar a Televisa y subir 14 kilos, conductor deja 'Hoy' por 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien estuvo 14 años en Televisa y renunció a su exclusividad, llega al foro de Ventaneando con Pati Chapoy luego de subir 14 kilos y quedar irreconocible.

Se trata de Omar Chaparro, quien se unió al equipo del programa de espectáculos de TV Azteca luego de acaparar titulares al subir 14 kilos para un papel en la película The Wingwalker.

El también comediante se ha transformado en mujer para varios sketches de comedia que ha hecho junto a colegas como Adal Ramones y Adrián Uribe, sin embargo, él ha declarado que para él fue muy difícil aumentar de peso, ya que pasaba por una depresión.

El exconductor de Sabadazo, quien en 2015 renunció a la televisora de San Ángel para probar suerte en Hollywood, se presentó en el foro de Ventaneando luego de que apenas la semana pasada estuviera en el programa Hoy, competencia de Venga la Alegría.

Y esque ahora no tiene contrato de exclusividad y puede trabajar donde quiera, por lo que este lunes aprovechó el regreso de Pati Chapoy al programa y platicó sobre su nueva película en exclusiva en Ventaneando.

El actor y conductor reveló que él sabía que Eugenio Derbez ganaría en los Oscar, pues como ya se sabe, CODA resultó ganadora a Mejor Película.

Yo le mandé mensaje a Eugenio el sábado. le dije: '¿ya estás listo para subirte al escenario?'. Me dijo: 'Está muy difícil y yo le dije: no lo sé, pero yo ya te vi ahí'. y yo no he visto CODA pero sentí: la va a ganar. porque se lo merecen, conozco su esfuerzo".