Shock en TV Azteca: Conductora de 'VLA' reaparece ahogada en llanto y hace dolorosa confesión

Ciudad de México.- Hace algunas horas una querida conductora del programa Venga la Alegría: Fin de semana rompió en llanto frente a las cámaras de TV Azteca debido a que hizo una dolorosa confesión que la hizo quebrarse como nunca antes.

Se trata de la carismática regiomontana Gaby Ramírez, quien durante sábado y domingo abrió su corazón en una entrevista exclusiva con el mencionado matutino en la que habló por primera vez sobre un tema sumamente doloroso.

La nacida en Monterrey, Nuevo León, quien inició su carrera en la cadena Multimedios, comentó que nunca antes había revelado lo doloroso que sigue siendo para ella el suicidio de uno de sus mejores amigos, pues aunque ya pasaron muchos años ella no logra superar esta pérdida.

Gabriela explicó que no haberse podido despedir de esta persona tan especial le generó una especie de trauma y además dijo que le gustaría haberlo ayudado antes de que se arrebatara la vida.

Nunca voy a saber si necesitaba ayuda y siempre me lo voy a saber, a veces me digo 'no fuiste buena amiga'... la vida se te va en un segundo pero yo no me quiero ir amargada", agregó.