Tras escándalo en los Oscar, Will Smith se disculpa públicamente con Chris Rock: "Fue inaceptable"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después del escándalo iniciado por Chris Rock tras burlarse de la esposa de Will Smith y por la que el actor se levantó de su lugar para abofetearlo en plena transmisión de Los Oscar 2022, el protagonista de King Richard, se disculpó con el comediante y con el comité de La Academia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos No ha sido la primera: Will Smith ya había dado una cachetada en público aunque fue a un periodista

Espectáculos Salma Hayek no se queda callada y le manda 'recadito' a Will Smith tras Los Oscar 2022

Aún durante todo este lunes, 28 de marzo, el debate en redes sociales continuó: cientos de miles criticaban o alababan la actitud del actor del Príncipe del Rap, tras defender a Jada de los comentarios de Rock. Mientras tanto, La Academia emitió un comunicado en el que anunció que comenzarían una investigación sobre los hechos ocurridos la noche del día de ayer.

Por su parte, Will Smith emitió su propio comunicado en el que se disculpó de manera directa con Chris Rock y con los demás miembros de la Academia.

La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. Soy un trabajo en progreso