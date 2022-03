Tras ganar Oscar, Eugenio Derbez recuerda burla de Blanca Guerra al iniciar en Hollywood

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado domingo, Eugenio Derbez se robó todos los reflectores al subir al escenario de los Premios Oscar 2022 luego de que CODA: Señales del corazón ganara como mejor película, misma en la que el actor mexicano formó parte del elenco.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Tras agradecer todo el cariño y apoyo que ha recibido para llegar a este momento en su vida, el también comediante recordó que una de las personas que más tristeza y enojo le hizo sentir en algún momento fue su colega Blanca Guerra, a quien señala por burlarse de la cinta No se aceptan devoluciones (2013).

"Sí me dolió mucho que le quitaran la oportunidad, y Blanca Guerra no solamente la descalificó, sino que yo la invité a una presentación privada y fue muy irrespetuosa", dijo Derbez durante la entrevista que concedió al programa del periodista Gustavo Adolfo Infante.

Me acuerdo que estaba yo atrás de ella, sentado en lo oscurito, iba acompañada de otra persona de la Academia y en el momento en que todos los que vimos esa película llorábamos, que era el final, cuando te enteras que la que está enferma es la niña, en ese momento, quería yo ver su reacción y veo como suelta una carcajada junto con el cuate con el que iba", relató el artista.

Finalmente, el también productor contó lo que le afectó esta reacción: "Empiezan a comentar y me doy cuenta que se están burlando y no sabes lo que me dolió, porque me dijo inmediatamente que iba casi casi a la fuerza a ver la película porque yo insistí mucho y mi productora, pero bueno, son cosas que pasan y superadas afortunadamente".

Fuente: Agencia México